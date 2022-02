Назван секрет идеального завтрака для похудения

Человек, желающий сбросить лишний вес, обязательно должен завтракать, заявила диетолог из Флориды Ким Роуз (Kim Rose), пишет Eat This, Not That!.

По словам специалиста, пропуск завтрака и скудный обед усложняют процесс похудения. Здоровый, хорошо сбалансированный завтрак дает энергию на весь день. Он заряжает тело и мозг после ночного голодания. «Вот почему то, что вы решите съесть на завтрак, так же важно, как и само решение позавтракать», — отметила врач. Роуз назвала секрет и три составляющих идеального завтрака для быстрого сброса веса: белки, жиры и углеводы.

«Если вы плотно позавтракаете и будете потреблять меньше калорий в течение оставшегося дня, не будет тянуть к постоянным перекусам. Кроме того, вы сможете сжечь калории до ночи», — добавила она. Диетолог посоветовала не отказываться от углеводов, так как они являются «предпочтительным источником энергии для мозга».

По словам эксперта, ученые доказали, что регулярное употребление яиц на завтрак улучшает когнитивные функции. Она предложила рецепт тоста из авокадо для тех, кто ленится готовить сложные блюда. «Вы получаете нежирный белок из яйца, полезный жир из авокадо, а углеводы и клетчатку — из цельнозерновых тостов», — уточнила она. Для приготовления нужно размять авокадо на тосте, добавить жареное яйцо, посыпать все черным перцем, паприкой и солью.

«Большинство людей, сидящих на диете, действуют по закону вычитания. Лучше использовать закон сложения. Отварите шесть-семь яиц в воскресенье, чтобы они были готовы на всю неделю. Или смешайте смузи из сывороточного протеина на завтрак», — добавила специалист.

Ранее диетолог Кристин Милмайн (Christine Milmine) назвала пончики и выпечку плохим выбором на завтрак, поскольку в такой еде содержится много сахара, вредных жиров и очень мало клетчатки.