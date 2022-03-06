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Находящимся в Молдавии россиянам дали совет по возвращению на родину

Глава Ростуризма Догузова дала совет находящимся в Молдавии россиянам ехать через Румынию
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Russian Government/ Globallookpress.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале дала совет по возвращению на родину россиянам, находящимся в Молдавии и на Украине. Она рекомендовала ехать через Румынию, после чего вылететь в третье государство, которое не закрыло воздушное пространство для российских самолетов.

«Румыния разрешила безвизовый транзитный проезд через свою территорию для граждан Российской Федерации. Для этого на пограничном контроле необходимо предоставить паспорт и авиабилет, подтверждающий транзитный проезд», — указала руководитель ведомства.

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Догузова добавила, что в случае возникновения проблем и для содействия следует обратиться в консульский отдел посольства России в Румынии.

Ранее в Росавиации назвали альтернативные способы возращения на родину из-за границы в связи с рекомендацией приостановить полеты российских авиакомпаний за рубеж. Туристам, которые в настоящий момент находятся за границей, порекомендовали использовать рейсы иностранных авиакомпаний в страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией.

Марина Совина
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