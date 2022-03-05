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В Росавиации назвали альтернативные способы возращения на родину

В Росавиации рекомендовали возвращаться в Россию иностранными авиакомпаниями

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Росавиации назвали альтернативные способы возращения на родину из-за границы в связи с рекомендацией приостановить полеты российских авиакомпаний за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.

Туристам, которые в настоящий момент находятся за границей, порекомендовали использовать рейсы иностранных авиакомпаний в страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией.

Кроме того, путешественникам посоветовали выбирать маршруты смешанного сообщения. Речь идет об использовании как воздушного, так и наземного транспорта. Для этого необходимо прилететь в граничащую с Россией страну (например, в Финляндию, Литву или Польшу) и купить билет на автобус.

Ранее в марте Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний.

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Мария Гейн
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