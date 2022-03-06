Зеленский поговорил с Илоном Маском

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам украинского лидера, на следующей неделе Украина получит еще одну партию систем Starlink.

«Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украину словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — отметил Зеленский. Он добавил, что они также обсудили возможные космические проекты.

Ранее сообщалось, что Илон Маск отказался блокировать российские СМИ по просьбе некоторых правительств. «Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета», — заявил предприниматель. Он также подчеркнул, что является приверженцем абсолютной свободы слова.