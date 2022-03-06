В США оценили принятый в России закон о наказании за фейки

В США оценили принятый в России закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Как отметила в заявлении официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, США осуждают закон. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы осуждаем принятие Советом Федерации РФ закона, грозящего тюремным заключением сроком до 15 лет журналистам и простым гражданам, которые распространят так называемую "ложную" информацию о бессовестной войне [президента России Владимира] Путина на Украине», — утверждала Хорн.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность за публикацию фейков о российской армии. Максимальная ответственность по нему может составить до 15 лет лишения свободы.

Ранее депутаты Государственной Думы единогласно одобрили законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС РФ. Документ, вносящий изменения в Уголовный кодекс России, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях.