Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США оценили принятый в России закон о наказании за фейки

Представитель СНБ Хорн заявила, что США осуждают закон России о наказании за фейки о ВС

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В США оценили принятый в России закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Как отметила в заявлении официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, США осуждают закон. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы осуждаем принятие Советом Федерации РФ закона, грозящего тюремным заключением сроком до 15 лет журналистам и простым гражданам, которые распространят так называемую "ложную" информацию о бессовестной войне [президента России Владимира] Путина на Украине», — утверждала Хорн.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность за публикацию фейков о российской армии. Максимальная ответственность по нему может составить до 15 лет лишения свободы.

Ранее депутаты Государственной Думы единогласно одобрили законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС РФ. Документ, вносящий изменения в Уголовный кодекс России, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России обвинил сенатора США в призыве к столкновению ядерных держав
Брат Нурмагомедова одержал вторую подряд победу в UFC
Россияне массово пожаловались на выбрасывающих мусор из окон соседей
Игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске запланированы на март
В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров
Украину заподозрили в получении плутония от США для создания ядерного оружия
Украинские войска обстреляли ДНР минами запрещенного калибра
Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году
Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию
В России заявленные санкции Запада сочли мягкими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.