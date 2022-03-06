В Финляндии заявили о негативных последствиях антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции, введенные западными странами, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии. Об этом пишет Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.

О том, что санкции против России приведут к негативным последствиям, высказались 80 процентов финских фирм из 120 опрошенных. При этом 78 процентов из них напрямую или косвенно работают с Россией, для 22 процентов российский рынок является главным.

Кроме того, пишет издание, операция России на Украине и ее последствия негативно скажутся на перспективах экспортных компаний. 39 процентов участников опроса заявили, что происходящее значительно повлияет на их будущее, 30 процентов считают, что скажется в какой-то степени, 22,5 процента думают, что скажется незначительно. При этом санкции сильно скажутся примерно на каждой четвертой финской компании, работающей на экспорт (24 процента), определенное воздействие ощутят 35 процентов, незначительное воздействие — 30 процентов.

Издание пришло к выводу, что больше всего предприятия обеспокоены санкциями, направленными на банковский сектор, доступностью сырья и сложностях с перевозками. По словам главы международного отдела Центральной торговой палаты Ленита Тойвакка, участники опроса боятся, что нестабильность из-за ситуации вокруг Украины может затронуть не только Европу.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. В ответ на это ряд западных стран ввели санкции против России.

