Митрополит Корнилий назвал спецоперацию на Украине испытанием твердости духа

Российская армия выполняет задачи по защите единоверного братского народа и предотвращению гуманитарной катастрофы. Об этом «Ленте.ру» заявил митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской Православной Старообрядческой церкви Корнилий, комментируя проходящую на территории Украины специальную военную операцию.

«Основная цель нашей армии — защищать население нашего единоверного братского народа, не допустить жертв, насколько это возможно, гуманитарной катастрофы, — заявил митрополит Корнилий. — Долго, восемь лет, терпел Донбасс, да и вся Украина, разгул национализма. Мы переживали не меньше, хотя и не были под бомбежками, не сидели в подвалах, ощущая, что твоя жизнь может прекратиться в любую минуту только за то, что ты думаешь и разговариваешь на русском языке. Славянские народы не хотят более терпеть это беззаконие. Мир всем, мужайтесь и крепитесь. Это наше общее испытание твердости духа и крепости веры. С Божией помощью мы победим!»

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).