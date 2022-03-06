В ДНР рассказали о планах Киева напасть на Крым и Донбасс

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились вторгнуться в Донбасс и Крым 8 марта. Его цитирует Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, Киев планировал вторжение с суши и моря на 8 марта. Об этом, утверждает он, доложила разведка ДНР и рассказали украинские военнопленные.

Кроме того, документы, свидетельствующие о планах Киева были обнаружены в штабе боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в селе Бердянское на юге ДНР, освобожденном в ходе совместной спецоперации сил России и ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что в штабе «Правого сектора» также был найден ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. По его словам, это прямое доказательство того, что альянс помогал украинским националистам.