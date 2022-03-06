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Лавров обсудил с Чавушоглу «вопросы выхода из кризиса» на Украине

Глава МИД России Лавров по телефону обсудил с Чавушоглу ситуацию на Украине
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию на Украине со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД республики.

Дипломаты провели телефонные переговоры. «Наш министр обсудил с главой МИД России Лавровым вопросы выхода из продолжающегося кризиса», — говорится в сообщении. Они продолжили обсуждение вопросов, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимал во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, в воскресенье, 6 марта, Чавушоглу обсудил ситуацию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Ранее сообщалось, что по итогам общения Путина и Эрдогана ожидается заявление канцелярии турецкого лидера.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Президент России Владимир Путин сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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