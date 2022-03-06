Минцифры подготовит меры по защите информационной инфраструктуры России

Минцифры России подготовит первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Соответствующее поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства РФ.

«Главное сейчас — это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты», — заявил Чернышенко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти.

Кроме того, вице-премьер отметил необходимость организационных мероприятий и определение в каждом регионе и федеральном органе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.

Ранее Минцифры России подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций. Речь идет о таких мерах, как принятие налоговых льгот для компаний, которые получают доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах. Кроме того, специалисты рекомендовали ввести послабления для компаний, зарабатывающих от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Среди предложений — освобождение сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ на три года. Сами компании предлагается освободить от уплаты налога на прибыль и проверок.