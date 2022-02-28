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В России разработали меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций

Минцифры России разработало меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций

Фото: Pixabay.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердило, что разработало список мер для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в министерстве, тезисы соответствуют предложениям и были разработаны с учетом экспертов в IT-отрасли. «После одобрения правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки», — подчеркнули в Минцифры.

Речь идет о таких мерах, как принятие налоговых льгот для компаний, которые получают доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах. Кроме того, специалисты рекомендовали ввести послабления для компаний, зарабатывающих от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов.

Среди предложений — освобождение сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ на три года. Сами компании предлагается освободить от уплаты налога на прибыль и проверок.

Меры разработаны в ответ на санкции Запада из-за ситуации на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

Марина Совина
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