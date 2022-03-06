Минобороны России заявило о ликвидации боеспособной авиации Украины

Практически вся боеспособная авиация Вооруженных сил Украины на данный момент уничтожена. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что за 6 марта истребительной авиацией и противовоздушной обороной Воздушно-космических сил (ПВО ВКС) России сбито в воздухе три украинских истребителя Су-27 и столько же беспилотников.

«Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета», — резюмировал представитель российского военного ведомства.

Он также добавил, что 6 марта высокоточным оружием большой дальности был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.