Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме назвали бессмысленным ведение переговоров с Зеленским

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что вести переговоры по Украине с Зеленским бессмысленно

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским бессмысленно. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По мнению депутата, Зеленский находится «под полным контролем западных кураторов и под влиянием главарей националистических батальонов». Шеремет считает, что Киев затеял переговоры лишь с целью передислоцировать свою группировку и дождаться приезда наемников и новых поставок оружия.

При этом, по его словам, быстрому продвижению российской армии мешают трусливые действия украинских националистов, которые прикрываются гражданским населением, в том числе женщинами и детьми.

«Считаю, что переговоры нужно вести не с хунтой киевской, а с командирами подразделений украинской армии. Офицер всегда примет правильное решение, выбрав сохранение жизней солдат, а не гибель за политиков, предавших интересы Украины», — заявил депутат.

Ранее The Washington Post сообщила, что США решили подготовить план на случай изгнания президента Украины Владимира Зеленского и его работы из Польши. По данным газеты, украинское правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала военную операцию по защите Донбасса. Целью происходящего, по словам Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России обвинил сенатора США в призыве к столкновению ядерных держав
Брат Нурмагомедова одержал вторую подряд победу в UFC
Россияне массово пожаловались на выбрасывающих мусор из окон соседей
Игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске запланированы на март
В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров
Украину заподозрили в получении плутония от США для создания ядерного оружия
Украинские войска обстреляли ДНР минами запрещенного калибра
Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году
Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию
В России заявленные санкции Запада сочли мягкими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.