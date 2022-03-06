В Госдуме назвали бессмысленным ведение переговоров с Зеленским

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским бессмысленно. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По мнению депутата, Зеленский находится «под полным контролем западных кураторов и под влиянием главарей националистических батальонов». Шеремет считает, что Киев затеял переговоры лишь с целью передислоцировать свою группировку и дождаться приезда наемников и новых поставок оружия.

При этом, по его словам, быстрому продвижению российской армии мешают трусливые действия украинских националистов, которые прикрываются гражданским населением, в том числе женщинами и детьми.

«Считаю, что переговоры нужно вести не с хунтой киевской, а с командирами подразделений украинской армии. Офицер всегда примет правильное решение, выбрав сохранение жизней солдат, а не гибель за политиков, предавших интересы Украины», — заявил депутат.

Ранее The Washington Post сообщила, что США решили подготовить план на случай изгнания президента Украины Владимира Зеленского и его работы из Польши. По данным газеты, украинское правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала военную операцию по защите Донбасса. Целью происходящего, по словам Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.

