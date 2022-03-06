Стало известно о плане США на случай изгнания Зеленского

США решили подготовить план на случай изгнания президента Украины Владимира Зеленского и его работы из Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным источников, администрация США рассматривает возможность, при которой Зеленский возглавит правительство Украины «в изгнании» в Польше.

Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов The Washington Post

Страны Запада готовятся оказывать ему помощь и уже сейчас закладывают основу для признания этой структуры в качестве законного правительства республики, пояснил собеседник. По его словам, правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

При этом издание отмечает, что Россия может расценить «поддержку правительства Зеленского, действующего в Польше» как нападение со стороны альянса. Также в материале говорится, что сейчас в Госдепе и Пентагоне рассматривают дальнейшие действия на случай «возможного захвата Киева Россией».

Эвакуация в Польшу

4 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину и эвакуировался в Польшу. По словам Володина, депутаты Верховной Рады Украины не могут попасть в резиденцию Зеленского во Львове.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива также заявил в своем Telegram-канале, что Зеленский пересек украино-польскую границу.

При этом в офисе украинского лидера информацию о том, что президент покинул Украину, назвали недостоверной. Об этом сообщает РБК.

Там уточнили, что Зеленский находится на территории Украины. В администрации отметили, что обращение главы государства было к президенту России Владимиру Путину было записано из того же зала, где 3 марта проходила пресс-конференция мировых СМИ с его участием.

Обращение к Путину

3 марта Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем. Я ж сосед! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори

Владимир Зеленский президент Укрианы

Он подчеркнул, что Украина не нападала на Россию и не собирается этого делать. Украинский лидер добавил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.

1 марта Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным. Его слова в интервью американскому каналу CNN передает РИА Новости.

Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже Владимир Зеленский президент Укрианы

Спецоперация

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава российского государства. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

Целью происходящего, по словам Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал Путин.

Также президент отметил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине: в качестве примера он напомнил о заявлениях украинских властей насчет возможности возвращения ядерного оружия и вновь указал на продвижение сил НАТО к российским границам.