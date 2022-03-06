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В ДНР начали восстанавливать освобожденные территории

В МЧС ДНР сообщили о начале восстановления инфраструктуры освобожденной территории

Фото: МЧС ДНР

В МЧС Донецкой народной республики сообщили о начале восстановления инфраструктуры в ряде освобожденных населенных пунктов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Жизнь с новой страницы начинается в ряде освобожденных населенных пунктов Тельмановского и Новоазовского районов. Павлополь, Талаковка, Новоселовка, Мирное – в ближайшее время эти поселки будут обеспечены всем необходимым», — говорится в сообщении.

По прогнозам МЧС, в ближайшее время в указанных районах республики начнут выплачивать все социальные выплаты, будет подключена связь.

Сообщается, что властями был намечен план работы по восстановлению территорий, организована выдача гуманитарной помощи из продуктовых и гигиенических наборов, осмотр систем газоснабжения и доставка газа для жителей.

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