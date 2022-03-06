Украину заподозрили в получении плутония от США для создания ядерного оружия

Украину заподозрили в получении плутония в свое время для работ по созданию ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России.

По его словам, плутоний мог быть передан США. Ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ).

«Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона», — сказал собеседник агентства.

Ранее в марте глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вела работы по созданию ядерного вооружения. По его словам, США были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.