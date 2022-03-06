Оценено влияние вакцинации на риск тяжелого заболевания коронавирусом

Вакцинация против коронавируса снизила риск тяжелого течения заболевания. По оценке директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберта Ризванова, сейчас вероятность такого исхода можно сравнить с опасностью перенести грипп. Об этом он рассказал ТАСС.

«Уже сейчас риски у привитых тяжело заболеть при заражении омикрон-штаммом примерно такие же, как и для сезонного гриппа. Омикрон по сути перешел в формат простудных заболеваний, но это относится только к тем, кто привился и ревакцинировался. Для непривитых риски остаются значительно высокими», — заявил он, отметив, что распространение в России сразу двух штаммов коронавируса увеличивает риск повторного заражения.

Ризванов напомнил, что прививка от COVID-19 не гарантирует стопроцентной защиты от инфицирования, но и «не приводит к ослаблению организма и вызывает более сильный и стойкий иммунный ответ».

«Вакцина защищает в первую очередь от тяжелой формы заболевания и это один из факторов, почему мы видим более низкие в процентном отношении цифры по госпитализации при заболевании омикроном. Все-таки многие, особенно вакцинированные, болеют в более легкой форме», — сообщил врач.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев омикрона в 89 процентов. Бустерная прививка повышает этот показатель до 93-94 процентов. Однако защита от заражения не очень высокая и достигает около 56 процентов. Назальная форма вакцины увеличит этот показатель, считает врач.

