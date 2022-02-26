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В центре Гамалеи раскрыли эффективность «Спутника V» против «тяжелого» омикрона

Глава НИЦ Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев омикрона в 89%

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал, насколько эффективна российская вакцина «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

Гинцбург заявил, что раскроет эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев омикрона, опираясь на совместные данные с ведущими клиниками Москвы и по сиквенсу НИЦ.

«Если человек был провакцинирован "Спутником V", защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89 процентов, а если он пробустирован, то порядка 93-94 процентов», — оценил эффективность препарата глава центра Гамалеи.

Специалист добавил, что защита от заражения не очень высокая и достигает около 56 процентов. Назальная форма вакцины увеличит этот показатель, заключил Гинцбург.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о росте доли стелс-омикрона в России. Специалист Камиль Хафизов отметил, что доля заражений ВА.2 в стране достигает 7,4 процента.

Марина Совина
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