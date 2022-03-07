Раскрыто отношение россиян к 8 Марта

Аналитики провели опрос среди россиян и выяснили их отношение к Международному женскому дню, а также проблеме гендерного равноправия в стране. Результаты совместного исследования сервиса «Добро Mail.ru» и портала «Леди Mail.ru» оказались в распоряжении «Ленты.ру».

В эксперименте приняли участие более две тысячи россиян в возрасте от 12 лет. Выяснилось, что 57 процентов мужчин и женщин рассматривают 8 марта как Международный женский день, а 30 процентов — считают его днем весны.

Кроме того, часть респондентов воспринимают эту дату как повод вспомнить о роли женщины в обществе. Так, 7 процентов опрошенных назвали 8 марта днем, посвященным борьбе за права женщин, а 5 процентов — днем их поддержки.

Также опрос показал, что 53 процента россиянок воспользуются весенним праздником как поводом для отдыха, а 33 процента заявили, что надеются получить в этот день подарки от близких. При этом 62 процента женщин считают приятными презентами цветы, конфеты и духи. В то же время треть мужчин сочли эти подарки стереотипными, а 22 процента — назвали их обязательными символами Международного женского дня.

Помимо этого, в рамках проведенного исследования удалось установить, что более половины респондентов уверены в существовании гендерного равенства в России. Однако 25 процентов участников заявили, что женщины обладают меньшими правами по сравнению с мужчинами, а 11 процентов согласились, что 8 марта стоит поднимать вопрос равноправия полов.

Ранее в марте россиянам назвали лучшие цветы, которые можно подарить женщинам на 8 марта. Так, президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова посоветовала обратить внимание на тюльпаны, которые могут стать альтернативой дорогостоящим розам. Специалистка отметила, что плюсами данных цветов является то, что они представлены во многих оттенках и радуют женщин. «Это самые весенние цветы, они дарят настроение», — подчеркнула она.

