Член украинской делегации объяснил свой внешний вид на переговорах с Россией

Член украинской делегации, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил свой внешний вид на переговорах с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Арахамия на вопрос, почему носит бейсболку, ответил, что надел ее специально и продолжит носить. По словам политика, в мирное время он не использует этот головной убор. «Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране», — подчеркнул он. По словам депутата, он будет носить бейсболку, «пока Украина не добьется мира».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Об этом в своем обращении к россиянам рассказал президент Владимир Путин. В ходе спецоперации российские власти «стремятся к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.