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Член украинской делегации объяснил свой внешний вид на переговорах с Россией

Член украинской делегации Арахамия объяснил, почему на переговорах с РФ был в бейсболке
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Член украинской делегации, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил свой внешний вид на переговорах с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Арахамия на вопрос, почему носит бейсболку, ответил, что надел ее специально и продолжит носить. По словам политика, в мирное время он не использует этот головной убор. «Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране», — подчеркнул он. По словам депутата, он будет носить бейсболку, «пока Украина не добьется мира».

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Марина Совина
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