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Бастрыкин поручил завести дело после ракетного удара по нефтебазе Луганска

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с ракетным ударом по нефтебазе Луганска
Начало событий в новости В Луганске прогремел взрыв

Фото: Евгений Разумный / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение следователям возбудить уголовное дело по факту ракетного удара по нефтебазе в Луганске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Будет создана оперативно-следственная группа, которая займется сбором доказательств и установлением причастных к обстрелу лиц.

Бастрыкин поручил заняться расследованием после сообщений СМИ о ракетном ударе со стороны украинских националистов, произошедшем утром 7 марта. Информация о жертвах последовавшего взрыва и возгорания на нефтебазе уточняется.

Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что удар нанесли Вооруженные силы Украины.

«Прилет из чего-то тяжелого, возможно, "Точка-У", в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Любовь Ширижик
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