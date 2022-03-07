В Луганске прогремел взрыв

В Луганске в 6:55 по местному времени (совпадает с московским) прогремел сильный взрыв, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Отмечается, что взрыв было хорошо слышно в центре города. После него начался пожар на нефтебазе.

Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что удар нанесли Вооруженные силы Украины.

«Прилет из чего-то тяжелого, возможно "Точка-У", в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.