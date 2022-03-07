Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР рассказали о проблемах с принятием беженцев по гумкоридорам

Замкомандира батальона ДНР заявил, что принять беженцев по гумкоридорам не получается

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С 4 марта около 500 человек вышли своим ходом из украинского Мариуполя, однако за это время ни разу не удалось принять из города беженцев по гумкоридорам. Об этом сообщил замкомандира батальона Донбасской народной республики (ДНР) «Восток» Александр Семенов, его слова передает РИА Новости.

«К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом», — рассказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта, а 7 марта стартовал третий этап переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Начался третий раунд российско-украинских переговоров
Неизвестный протаранил ворота посольства России в Дублине
Доктор Мясников рассказал об опасности стресса для организма
Нурмагомедов поддержал проигравшего на UFC 272 российского бойца
Раскрыты детали новых санкций Канады против россиян
Еврокомиссия оценит заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС
В России приостановили недискриминационный доступ к железным дорогам и портам
Кинокритик оценила идею замены голливудского кино в прокате российским
В ДНР рассказали о проблемах с принятием беженцев по гумкоридорам
Канада объявила о новых санкциях против россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.