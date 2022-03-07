В ДНР рассказали о проблемах с принятием беженцев по гумкоридорам

С 4 марта около 500 человек вышли своим ходом из украинского Мариуполя, однако за это время ни разу не удалось принять из города беженцев по гумкоридорам. Об этом сообщил замкомандира батальона Донбасской народной республики (ДНР) «Восток» Александр Семенов, его слова передает РИА Новости.

«К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом», — рассказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта, а 7 марта стартовал третий этап переговоров.