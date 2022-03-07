Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности

МИД Японии присвоил территории России третий уровень опасности из всех четырех возможных, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Третий уровень опасности означает, что японский МИД призвал своих граждан не ездить в Россию. С прошлой недели четвертый уровень опасности присвоили районам России, которые граничат с Украиной, что подразумевает рекомендацию покинуть их.

Министерство объяснило присвоение уровней опасности тем, что многие страны закрыли небо для для российских авиакомпаний, поэтому «есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены». МИД Японии также рекомендовал гражданам страны, находящимся на территории России, изучить доступные коммерческие рейсы и с их помощью покинуть страну.

Те людям, которые собирались осуществить поездку в Россию, японский МИД призвал отказаться от нее «вне зависимости от целей путешествия». По данным министерства, в стране сейчас находятся 2,4 тысячи японцев.

Ранее Япония приготовилась ввести санкции против российских бизнесменов. Такое решение анонсировал премьер-министр страны Фумио Кисида.

1 марта кабмин Японии утвердил введение экспортных санкций против ряда российских компаний и организаций и заморозил активы представителей российских властей и банков. 3 марта в стране заявили, что ограничения охватят те кредитные учреждения, что отключены от SWIFT. Япония также запретила экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут усилить военный потенциал России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

