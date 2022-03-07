Япония высказалась о ситуации вокруг ядерной установки в Харькове

Премьер Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность ситуацией вокруг экспериментальной ядерной установки, находящейся в Харьковском физико-техническом институте на Украине, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, это «вызывает сильное беспокойство». Кисида отметил, что ситуация на Украине затронула не только Европу, она касается всего мира. «Международный порядок, в том числе в Азии, пошатнулся», — уточнил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что Служба Безопасности Украины (СБУ) и батальон «Азов» (организация запрещена в России) организуют провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове. По данным военных, националисты и СБУ заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в институте.

В министерстве акцентировали внимание на прибытие в Харьков зарубежных журналистов. Они планируют зафиксировать последствия провокации, чтобы обвинить Москву в экологической катастрофе.