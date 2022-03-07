Минобороны заявило о готовящейся провокации Украины с радиоактивным заражением
Минобороны России заявило, что Служба Безопасности Украины (СБУ) и батальон «Азов» (организация запрещена в России) готовят провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что националисты и СБУ заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.
СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке
В Минобороны заявили, что в Харьков прибыли зарубежные журналисты. Они намереваются зафиксировать последствия провокации, чтобы обвинить Россию в экологической катастрофе.
Ранее президент России Владимир Путин подробно проинформировал французского коллегу Эммануэля Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской атомной электростанции с задействованием диверсионной группы.
В ночь на 4 марта стало известно о возгорании возле АЭС. Огонь охватил здание учебно-тренировочного комплекса, которое находится около электростанции. Утром в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что пожар удалось ликвидировать.
В тот же день военнослужащие Вооруженных сил России заняли объект. В настоящий момент оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями безопасности.
Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны
Пентагон отказался комментировать заявление Министерства обороны России о готовящейся провокации СБУ и батальона «Азов» в Харькове. Представитель американского военного ведомства в ответ на соответствующий вопрос заявил, что не имеет утверждений относительно ситуации, передает ТАСС.
Мне нечего предложить относительно утверждений или комментариев, которые вы изложили ниже
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.
По его словам, биолаборатория передала российским военным данные об уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Генерал-майор указал, что в биолабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от России, разрабатывали компоненты биологического оружия.
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.