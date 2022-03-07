Минобороны заявило о готовящейся провокации Украины с радиоактивным заражением

Минобороны России заявило, что Служба Безопасности Украины (СБУ) и батальон «Азов» (организация запрещена в России) готовят провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что националисты и СБУ заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.

СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке Минобороны России

В Минобороны заявили, что в Харьков прибыли зарубежные журналисты. Они намереваются зафиксировать последствия провокации, чтобы обвинить Россию в экологической катастрофе.

Ранее президент России Владимир Путин подробно проинформировал французского коллегу Эммануэля Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской атомной электростанции с задействованием диверсионной группы.

В ночь на 4 марта стало известно о возгорании возле АЭС. Огонь охватил здание учебно-тренировочного комплекса, которое находится около электростанции. Утром в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что пожар удалось ликвидировать.

В тот же день военнослужащие Вооруженных сил России заняли объект. В настоящий момент оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями безопасности.

Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны

Пентагон отказался комментировать заявление Министерства обороны России о готовящейся провокации СБУ и батальона «Азов» в Харькове. Представитель американского военного ведомства в ответ на соответствующий вопрос заявил, что не имеет утверждений относительно ситуации, передает ТАСС.

Мне нечего предложить относительно утверждений или комментариев, которые вы изложили ниже Представитель Пентагона

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

По его словам, биолаборатория передала российским военным данные об уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Генерал-майор указал, что в биолабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от России, разрабатывали компоненты биологического оружия.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

