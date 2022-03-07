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Минобороны заявило о стрелявших по мирным жителям националистах в Мариуполе

Минобороны России сообщило о националистах, открывающих огонь по мирным жителям Мариуполя

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Мариуполе все еще сложная обстановка, так как там находятся националисты, которые открывают огонь по мирным гражданам. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что мирные жители города продолжают прятаться в подвалах и все еще остаются без электричества и газа. В связи с этим людям приходится периодически подниматься на поверхность и готовить на кострах, чтобы поесть. В это время там находятся боевики, которые разгоняют граждан, открывая по ним огонь.

По словам Конашенкова, на стенах зданий есть много надписей «Не стреляйте — здесь дети!». Таким образом люди пытаются обезопасить себя и свои семьи. При этом отмечается, что националисты специально разворачивают свои огневые точки в местах, где есть такие надписи. По мнению генерал-майора, такова «террористическая тактика» боевиков.

Ранее стало известно, что националисты Украины расстреляли группу мирных жителей, которые покидали Мариуполь по гуманитарному коридору. В итоге два человека погибли.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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