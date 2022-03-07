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Минобороны России перечислило шесть взятых под контроль населенных пунктов

Представитель МО РФ Конашенков сообщил о взятии под контроль шести населенных пунктов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Под контроль российских Вооруженных Сил взяты шесть населенных пунктов — Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вечером 6 марта истребительная авиация ВКС России и войсковой ПВО сбили в районе Полтавы три Су-27 военно-воздушных сил Украины, у Гостомеля — еще один Су-25. А также два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотников, среди которых «Байрактар ТБ-2».

Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация поразила три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и две радиолокационные станции ВСУ.

За время операции всего уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 82 пункта управления и узла связи, 119 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 76 радиолокационных станций. Помимо этого уничтожены 827 танков и других бронемашин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Любовь Ширижик
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