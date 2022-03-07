Названы способные заменить европейское сырье для российских лекарств поставщики

Аналитики, опрошенные РИА Новости, назвали поставщиков, которые смогут заменить европейское сырье для российских лекарств в случае ограничения экспорта. По их мнению, таковыми станут Индия и Китай, поскольку на них приходится большая часть поставок.

«В целом, если вдруг дойдет до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай», — указал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам эксперта, российский рынок зависим от импорта, но крупные поставщики, такие как Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия, в большей степени поставляют сырье для своих предприятий, расположенных в России, и такие компании не замещены только по причине неконкурентности поставок.

Гендиректор специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что самостоятельно заменить импорт Россия не может, поскольку в лекарствах используется много зарубежных ингредиентов.

Специалист пояснил, что в настоящее время наблюдаются проблемы с логистикой, нарушаются цепочки поставок даже из тех стран, которые не вводили санкций в отрасли. Беспалов также добавил, что сложности связаны с запретом полетов.

Эксперты отметили, что несмотря на рост спроса и колебания цен, дефицита лекарств в России не ожидается, запасов хватит надолго, даже если ситуация с санкциями и сбоями поставок продлится.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация c лекарствами в России стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов. Он указал, что заявлений об ограничениях поставок медикаментов из-за рубежа не поступало, российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы. Кроме того, контракты по некоторым препаратам заключены на два-три года, что дает уверенность в стабильности поставок.

