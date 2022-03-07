Минобороны России обвинило украинские власти в утрате контроля над страной

Минобороны России обвинило украинские власти в утрате контроля над положением дел стране. В итоге правительство Украины сейчас находится под влиянием радикалов, уточнил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Украинские власти полностью упустили из-под контроля дела, которые сейчас происходят в стране, считает он. Кроме того, правительство «несостоятельно и неспособно решать какие-либо вопросы, находясь под жестким влиянием радикалов», заявил Мизинцев. Он отметил, что радикальные силы сейчас «фактически являются параллельной властью».

В Минобороны России также сообщили, что миллионы граждан Украины оказались в «информационной блокаде» на территории страны. Тем временем радикалы все еще держат в заложниках 1634 иностранных гражданина, считая их живым щитом.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.