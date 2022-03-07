Венгрия дала согласие на размещение войск НАТО

Власти Венгрии дали согласие на размещение войск НАТО на территории государства и транзит оружия другим странам-членам альянса, в число которых не входит Украина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст опубликованного указа.

В документе указывается, что Будапешт, в соответствии с ранее утвержденным решением глав и правительств стран-членов альянса, «за исключением случая транзита через Украину, разрешает Вооруженным силам союзников транзит по суше и воздуху через территорию Венгрии в другое государство-член альянса на основании решения НАТО и размещение в Задунайском крае в Венгрии при необходимости».

Согласно указу, Будапешт запрещает транзит летального оружия и техники на территорию Украины, защищая интересы нацбезопасности.

Ранее в КНР заявили о попытках США создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО. По словам министра иностранных дел Китая, данная стратегия Вашингтона направлена на поддержание гегемонистской системы с доминирующей ролью США.