В Венгрии издали указ о запрете поставок оружия на Украину с территории страны

Власти Венгрии издали указ о запрете поставлять на Украину оружие с территории страны. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, видеозапись обращения опубликована на его странице в Facebook.

Согласно заявлению премьера, число беженцев из Украины будет расти. Он добавил, что премьер-министры «Вышеградской четверки» (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) проведут переговоры в Лондоне 8 марта, а 10 и 11 марта состоятся переговоры всех премьер-министров стран Евросоюза.

Ранее Орбан заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы защищать свою территорию без поддержки НАТО, развивая собственные вооруженные силы и военную промышленность. По его словам, одной из стран, возможности которых вызывают вопросы, является Германия — премьер Венгрии считает, что там развита культура и экономика, но Берлин не в состоянии обеспечить собственную безопасность.