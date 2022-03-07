Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Венгрии издали указ о запрете поставок оружия на Украину с территории страны

Премьер Венгрии заявил об издании указа о запрете поставлять из страны оружие на Украину

Фото: Shutterstock

Власти Венгрии издали указ о запрете поставлять на Украину оружие с территории страны. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, видеозапись обращения опубликована на его странице в Facebook.

Согласно заявлению премьера, число беженцев из Украины будет расти. Он добавил, что премьер-министры «Вышеградской четверки» (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) проведут переговоры в Лондоне 8 марта, а 10 и 11 марта состоятся переговоры всех премьер-министров стран Евросоюза.

Материалы по теме:
«Нас тут убивают *****» Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
«Нас тут убивают *****»Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
2 марта
Правый друг лучше левых двух. Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
Правый друг лучше левых двух.Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
26 августа

Ранее Орбан заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы защищать свою территорию без поддержки НАТО, развивая собственные вооруженные силы и военную промышленность. По его словам, одной из стран, возможности которых вызывают вопросы, является Германия — премьер Венгрии считает, что там развита культура и экономика, но Берлин не в состоянии обеспечить собственную безопасность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль озвучил требования России к Украине
Россия сообщила Украине о возможности прекращения операции в любой момент
Минобороны России обвинило украинские власти в утрате контроля над страной
Владелец команды «Формулы-1» Haas объяснил расторжение контракта с Мазепиным
В России возобновят господдержку системообразующих организаций
В МИД России подтвердили намерение провести встречу Лаврова и Кулебы в Анталье
Очевидцы сняли на видео километровые очереди в Аптекарский огород в Москве
В Минобороны России сообщили о прошедшей встрече с ООН по ситуации на Украине
Переговоры России и Украины перенесли на 17:00
Путин сообщил премьер-министру Индии о введении режима тишины на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.