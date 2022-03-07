Премьер-министр России Михаил Мишустин обнулил компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Глава кабмина внес изменения в методику определения компенсаций, которые выплачиваются патентодержателю при решении использовать изобретение без его согласия. Теперь в отношении владельцев патентов из недружественных стран размер выплаты составляет 0 процентов фактической выручки от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, если использованы для этого соответствующие изобретения, полезная модель или промышленный образец.

5 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» сообщила о намерении российских властей легализовать пиратское ПО в России. В Минцифры изданию пояснили, что речь идет только о тех программах, у которых явно нет российских аналогов.

28 февраля Центробанк запретил российским компаниям платить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубеж. Таким образом, иностранные инвесторы в российские ценные бумаги (акции и облигации) не смогут получить выплаты по ним, за исключением основной суммы долга по облигациям, о которой в распоряжении ЦБ ничего не сказано.

Кроме того, у компаний, не попавших под западные санкции, сохраняется возможность получать банковское кредитование за рубежом и рассчитываться по обязательствам в рамках него в полном объеме.