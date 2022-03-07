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Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о провокации Украины

Пентагон не стал комментировать заявление МО РФ о подготовке провокации СБУ в Харькове

Фото: Pixabay

Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны России о подготовке провокации Службы Безопасности Украины (СБУ) в Харькове. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне нечего предложить относительно утверждений или комментариев, которые вы изложили ниже», — указал представитель американского оборонного ведомства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Минобороны России сообщило, что Служба Безопасности Украины совместно с боевиками из националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) подготовили провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова.

Отмечается, что националистами был заминирован реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте. В ведомстве добавили, что боевики планируют подорвать реактор, обвинив российских военных в якобы нанесенном ракетном ударе.

Марина Совина
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