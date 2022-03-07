Министр обороны Украины заявил о существенном прогрессе в поставках оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок Украине оружия и боеприпасов есть существенный прогресс. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов — это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс», — говорится в публикации.

Резников добавил, что за последние три дня доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тысяч касок и бронежилетов. По его словам, украинская сторона берет у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО, чтобы военные были «одеты в разное».

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