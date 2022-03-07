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ООН призвала к расследованию убийства украинского переговорщика Киреева

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал полностью расследовать убийство в Киеве Киреева
Денис Киреев

Денис Киреев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал убийство в Киеве переговорщика от Украины Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА Новости

Отвечая на вопрос о том, как этот инцидент может отразиться на переговорах, Дюжаррик заявил, что у него нет какой-либо информации. «Это должно быть расследовано полностью», — отметил он.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева, 5 марта заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Предположительно, Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался сопротивляться при задержании и был убит.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, неизвестно.

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Марина Совина
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