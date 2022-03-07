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Опубликованы маршруты гуманитарных коридоров из городов Украины

РИА Новости показало маршруты гуманитарных коридоров из городов Украины
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе

Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

РИА Новости показало маршруты гуманитарных коридоров для жителей Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Они опубликованы в официальном Telegram-канале агентства.

На картах видно, что предполагается выход жителей Киева на территорию Гомеля в Белоруссии, жителей Мариуполя — в сторону Ростова-на Дону, Харькова и Сум — в сторону Белгорода в России.

РИА Новости

Минобороны России 5 марта сообщило, что объявлен режим тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. В Москве заявили, что маршрут был согласован с Киевом.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Как заявил президент Владимир Путин, российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». По его словам, перед этим Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) пожаловались российскому лидеру на условия жизни.

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Сергей Истомин
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