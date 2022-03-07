Стало известно о возможном переносе матча квалификации ЧМ-2022 Россия — Польша

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса стыкового матча квалификации чемпионата мира 2022 года между Россией и Польшей на июнь. Об этом сообщает Iteria Sport.

Как стало известно источнику, в федерации делают все возможное, чтобы не дисквалифицировать российскую команду. Ожидается, что окончательное решение ФИФА объявит во вторник, 8 марта. Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски рассказал «Чемпионат.com», что команда не располагает официальной информацией о судьбе матча.

Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина поспорила бы за путевку на мундиаль с лучшей сборной из пары Чехия — Швеция.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях. Дисквалификация носит бессрочный характер.