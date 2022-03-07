На российской шахте произошел обвал

На шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошел обвал пород кровли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, под обвалом находится один горнорабочий. Он также добавил, что обрушение произошло на отметке минус 400 метров. На данный момент шахта работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. К месту обрушения направлены два отделения военизированной горноспасательной части.

Ранее сообщалось, что в шахте рудника добывающего предприятия в Томпонском районе на северо-востоке Якутии погиб один горняк, еще один рабочий пострадал. Инцидент произошел ночью 5 марта. При проведении технических работ в шахте произошло отслоение породы. В результате ЧП на месте скончался 46-летний горнорабочий, еще один 44-летний работник получил переломы ног.

