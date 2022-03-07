Назван «незыблемый постулат» для совершения покупок

Эксперт по финансам Никита Демин заявил, что санкции против России привели к росту цен ряда товаров и услуг. Однако это не является поводом для беспокойства, считает специалист. В интервью радио Sputnik он рассказал, как правильно совершать покупки.

Демин подчеркнул, что меняющиеся цены не должны стать причиной «эмоциональных» покупок. Он призвал россиян не паниковать и отказаться от чувства страха, поскольку в состоянии стресса «всегда есть шанс совершить ошибку». Кроме того, финансист порекомендовал «не продавать ничего за гроши и не покупать ничего втридорога».

Специалист также назвал «незыблемый постулат» для совершения покупок. По его мнению, избежать «эмоциональных» приобретений помогает заранее составленный список. «Идти в магазин надо только со списком и покупать только по нему. Это элемент финансовой грамотности. Это незыблемый постулат, который работает», — отметил Демин.

Эксперт добавил, что если россиянам удастся не поддаваться панике и не покупать ненужные товары, то у них получится сохранить свои накопления.

Ранее россиянам дали совет для оплаты покупок за рубежом без Visa и Mastercard. Для этого следует оформить карту «Мир»-UnionPay, рассказали в Национальной Системе Платежных Карт (НСПК).