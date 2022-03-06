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Россиянам дали совет для оплаты покупок за рубежом без Visa и Mastercard

НСПК сообщила, что для оплаты покупок за рубежом можно оформить карту «Мир»-UnionPay

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянам дали совет для оплаты покупок за рубежом без карт Visa и Mastercard после того, как платежные системы объявили о приостановке работы в России. Сообщение Национальной Системы Платежных Карт (НСПК) приводит РБК в своем Telegram-канале.

Так, для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Отмечается, что карта будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay.

Ранее 6 марта Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. В пресс-службе Mastercard объяснили, что решение приостановить сетевые операции было принято по причине введения антироссийских санкций. Теперь карты, выпущенные российскими банками, не будут поддерживаться в других странах, однако продолжат работать в РФ.

Марина Совина
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