На Украине пригрозили России вторжением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением. Об этом со ссылкой на заявление Данилова в соцсетях сообщает РИА Новости.

«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале, — написал он. — Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам».

Ранее сообщалось, что делегация от РФ прибыла в Белоруссию для российско-украинских переговоров, которые ожидаются в ближайшее время.

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).