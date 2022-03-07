Делегация Украины прибыла на третий раунд переговоров с Россией в Беловежскую пущу на вертолетах. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 8 марта на место проведения переговоров прибыла делегация из РФ.

Как заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский, задержка украинской стороны стала «дипломатической традицией». По его словам, стороны обсудят три блока вопросов, в том числе внутриполитическое и военное урегулирование, а также международно-гуманитарные аспекты.

Первый раунд переговоров Украины и России прошел 28 февраля, встреча продлилась около пяти часов. Второй состоялся 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

