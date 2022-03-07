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Мединский рассказал о темах на российско-украинских переговорах

Мединский заявил, что Россия на переговорах с Украиной будет обсуждать те же самые вопросы

Фото: Посольство РФ в Белоруссии / ТАСС

Россия на переговорах с Украиной будет обсуждать те же самые вопросы, что и ранее. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, его слова передает ТАСС.

«Будут обсуждаться все три блока вопросов — внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования», — объяснил он.

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Никита Абрамов
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