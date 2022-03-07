Мединский рассказал о темах на российско-украинских переговорах

Россия на переговорах с Украиной будет обсуждать те же самые вопросы, что и ранее. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, его слова передает ТАСС.

«Будут обсуждаться все три блока вопросов — внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования», — объяснил он.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).