В США задумались о прекращении нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Соответствующий проект может представить Конгресс, он также подразумевает ограничение доступа во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Палата представителей в свете ситуации на Украине рассматривает возможность разработки законопроекта о запрете импорта нефти и энергоносителей из России в страну, заявила спикер Ненси Пелоси.

«Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию. Мы также уполномочим исполнительную власть повышать тарифы на статьи российского импорта», — указала политик.

Ранее новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предложил ввести запрет на поставки энергоносителей из России в свете ситуации на Украине. Политик отметил, что Европе необходимо рассмотреть вопрос об эмбарго на закупку нефти и газа.

1 марта стало известно, что власти Германии решили к 2035 году удовлетворять все потребности страны в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал ускоренное расширение мощностей возобновляемых источников энергии ключевым элементом в снижении зависимости страны от поставок российского газа.