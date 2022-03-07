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Еврокомиссия оценит заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС

В ЕС поручили ЕК рассмотреть заявки на вступление в союз от Украины, Грузии и Молдавии

Фото: Yves Herman / Reuters

Постпреды Евросоюза (ЕС) поручат Еврокомиссии (ЕК) оценить заявки Украины, Грузии, а также Молдавии на вступление. Об этом в соцсетях сообщило французское председательство, пишет РИА Новости.

«Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить свою оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее письмо будет подготовлено согласно процедуре, а также согласовано советом ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель на пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине, отметил, что ЕС серьезно проанализирует заявку Украины на членство в объединении. Он также подчеркнул, что это будет очень сложно, так как существуют разные точки зрения по этому вопросу.

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Никита Абрамов
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