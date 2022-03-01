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Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС

Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС серьезно изучит заявку Киева на членство

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) серьезно проанализирует заявку Украины на членство в объединении. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине, ее слова приводит ТАСС.

Мишель подчеркнул, что это будет очень сложно, так как существуют разные точки зрения по этому вопросу. «Совет ЕС серьезно изучит этот знаковый, политический и законный запрос. Мы должны принять соответствующие решения», — уточнил он.

Ранее представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка страны на членство в политическом объединении успешно зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась. Его слова также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. До этого он подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

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Екатерина Андреева
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