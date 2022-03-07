Политолог предрек уничтожение всей украинской военной техники

Испанский политолог, военный корреспондент Альберто Гарсия Уотсон предрек неминуемое уничтожение всей украинской военной техники в ходе российской военной спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, действия Москвы носят подавляющий характер, однако направлены лишь на ликвидацию украинский военных объектов. Он выразил уверенность в том, что Россия достигнет всех намеченных целей в ближайшие дни.

«Очевидно, что военная операция закончится полным уничтожением всей военной техники Украины, включая аэродромы, военно-морские базы. Речь идет о той технике, которую Украина могла бы использовать для атаки населения России на Донбассе», — заявил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обрушился с обвинениями на западных коллег из-за отсутствия какой-либо реакции глав государств на объявление России о планах нанесения удара по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).