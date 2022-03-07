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Украинка пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля

Украинка пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Жительница Украины пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля, пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Инцидент произошел под Мукачево. «Жена пыталась вывезти в Венгрию своего мужа в багажнике Lexus. Теперь женщине светит до пяти лет лишения свободы, а мужчине — мобилизация», — подчеркнули в правоохранительных органах.

3 марта Верховная Рада одобрила указ президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеобщей мобилизации. Депутаты также проголосовали за ужесточение ответственности за государственную измену, мародерство и диверсии. Обвиняемым по этим преступлениям будет грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Специальная военная операция России началась 24 февраля. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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