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Посла Ирландии вызвали в МИД России из-за инцидента с грузовиком в Дублине

Посла Ирландии вызвали в МИД России после того, как грузовик протаранил ворота дипмиссии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ирландского посла в Москве Брайана Макэлдаффа вызвали в МИД России после недавнего инцидента с грузовиком, протаранившим ворота дипмиссии в Дублине. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Макэлдаффу заявлен решительный протест в связи с недавним происшествием. В МИД России считают, что случившееся является нарушением безопасности; бездействие правоохранительных органов Ирландии, когда в присутствии полицейских совершается подобное, недопустимо.

В итоге представители МИД потребовали от руководства Ирландии через посла официальных извинений за произошедшее, полной компенсации причиненного ущерба, объективного расследования и последующего наказания виновных в случившемся.

Накануне сообщалось, что неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Дублине. Пострадавших в результате происшествия нет. В самом посольстве заявили, что во время инцидента сотрудники ирландской полиции бездействовали.

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Леонид Микуляк
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